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Кинолог рассказала о связи между страхом фейерверков у собаки и ее породой

Кинолог рассказала о связи между страхом фейерверков у собаки и ее породой

Наличие у собаки страха фейерверков и салюта может зависеть от породы животного. Об этом «Известиям» рассказала кинолог, зоопсихолог, специалист по коррекции поведения собак, руководитель учебно-дрессировочного центра «Собачье дело» Юлия Исламова.

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