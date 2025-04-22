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Королеву Норвегии Соню госпитализировали из-за отдышки

Королеву Норвегии Соню госпитализировали из-за отдышки

Королева Норвегии Соня. Обложка © ТАСС / EPA / VICKIE FLORES 87-летняя королева Норвегии Соня была экстренно госпитализирована вечером 21 апреля в Национальный госпиталь для медицинского обследования в связи с жалобами на одышку.

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