Королеву Норвегии Соню госпитализировали из-за отдышки

Королева Норвегии Соня. Обложка © ТАСС / EPA / VICKIE FLORES 87-летняя королева Норвегии Соня была экстренно госпитализирована вечером 21 апреля в Национальный госпиталь для медицинского обследования в связи с жалобами на одышку.
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