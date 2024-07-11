В США норма, а для нас отсталость. Что больше всего раздражает во время путешествия по США

Ну про 10-15% автор приукрасила. Налог с продаж 5%. Но всё равно очень неприятно, когда тебя дурят с ценниками. И у них у касс сидят обезьяны. А как назвать особь, которая просто не знает устного счёта? Просто в кассе есть кнопка "сдача" и мелочь сыплется в пластиковый стаканчик, не забудьте забрать оттуда свои деньги. А уж попыытка дать деньги "под расчёт" может привести к "слому механизЬма".

Сэм Самуилович

Очередная попытка пвсевдотолерантной особи рассказать, что негров надо уважать и не относиться с пренебрежением..... А какова доля преступлений этой части "общества" в общей статистике??? И почему мэр Нью-Йорка - негр, может рассказывать и хвастаться тем, что в его окружении и управлении городом - сплошные негрилы и нет ни одного "снежка". При этом, ему никто не сможет сказать, что он рассист. Но если кто-то это скажет, что его заклюют такие-же толерасты, как автор данного рассказа. Как-то подозрительно обошла сторону с гендерной идентификацией и повальной тупизной общества... Рассказ читался бы лучше, без этих толерастных вставок...