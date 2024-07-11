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Позитив для оптимистов

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Свежие комментарии

  • Сэм Самуилович
    Очередная попытка пвсевдотолерантной особи рассказать, что негров надо уважать и не относиться с пренебрежением..... ...В США норма, а дл...
  • Traveller
    Ну про 10-15% автор приукрасила. Налог с продаж 5%. Но всё равно очень неприятно, когда тебя дурят с ценниками. И у н...В США норма, а дл...
  • Lana_Borei Иванова
    Люди, живущие в стране 404, это заслужили! Я рада за них!Мы на грани госуд...

В США норма, а для нас отсталость. Что больше всего раздражает во время путешествия по США

В США норма, а для нас отсталость. Что больше всего раздражает во время путешествия по США

Американские фильмы рисуют нам идеальную картинку комфортной жизни: довольные люди, которые живут в особняках с зелёными и идеально постриженными газонами, ездят на машинах и радуются тому, что живут в Штатах.

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Комментарии
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Boris Max
и что?
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18 час.
Traveller
Ну про 10-15% автор приукрасила. Налог с продаж 5%. Но всё равно очень неприятно, когда тебя дурят с ценниками. И у них у касс сидят обезьяны. А как назвать особь, которая просто не знает устного счёта? Просто в кассе есть кнопка &quot;сдача&quot; и мелочь сыплется в пластиковый стаканчик, не забудьте забрать оттуда свои деньги. А уж попыытка дать деньги &quot;под расчёт&quot; может привести к &quot;слому механизЬма&quot;.
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17 час.
Сэм Самуилович
Очередная попытка пвсевдотолерантной особи рассказать, что негров надо уважать и не относиться с пренебрежением..... А какова доля преступлений этой части &quot;общества&quot; в общей статистике??? И почему мэр Нью-Йорка - негр, может рассказывать и хвастаться тем, что в его окружении и управлении городом - сплошные негрилы и нет ни одного &quot;снежка&quot;. При этом, ему никто не сможет сказать, что он рассист. Но если кто-то это скажет, что его заклюют такие-же толерасты, как автор данного рассказа. Как-то подозрительно обошла сторону с гендерной идентификацией и повальной тупизной общества... Рассказ читался бы лучше, без этих толерастных вставок...
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12 час.

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