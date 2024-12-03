Редкие кадры боевой работы расчёта ЗРК «Гибка-С» на шасси бронеавтомобиля "Тигр" группировки войск «Центр».
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Редкие кадры боевой работы расчёта ЗРК «Гибка-С» на шасси бронеавтомобиля "Тигр" группировки войск «Центр».
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