"Альфа-Капитал": ИИ не сократит рабочий день россиян

После массового внедрения искусственного интеллекта рабочий день россиян вряд ли станет короче, однако сотрудники будут меньше заниматься рутинными операциями и больше — управлять работой цифровых инструментов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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