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Авторадио

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Российских автомобилистов призывают к особой осторожности на дорогах перед учебным годом

Российских автомобилистов призывают к особой осторожности на дорогах. Через несколько дней начнется новый учебный год, детей в городах станет больше, поэтому важно усилить бдительность во время поездок, напоминают в «Автодоре».

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