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Русская весна

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Медведев объяснил, почему в своих соцсетях может «резать правду-матку»

Медведев объяснил, почему в своих соцсетях может «резать правду-матку»

Зампред Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев рассказал, что ведёт свои социальные сети без официоза, поскольку сейчас гораздо меньше связан формальностями и может «резать правду-матку», используя все многообразие русского языка.

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