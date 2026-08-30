Медведев объяснил, почему в своих соцсетях может «резать правду-матку»

Зампред Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» Дмитрий Медведев рассказал, что ведёт свои социальные сети без официоза, поскольку сейчас гораздо меньше связан формальностями и может «резать правду-матку», используя все многообразие русского языка.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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