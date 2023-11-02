Боевики ХАМАС отвергли попытки США урегулировать палестино-израильский конфликт

ХАМАС отвергает попытки США вмешаться в урегулирование палестино-израильского конфликта. «Мы четко заявляем, что попытки откровенного вмешательства США с целью навязать новую реальность, которая бы устраивала их и сионистскую оккупацию, в секторе Газа полностью отвергается», — сообщает пресс-служба ХАМАС в Telegram.