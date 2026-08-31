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Мостовой о словах Нагайцева про «фриков»: «Как он посмел рот открыть? Никто его не знает, может, он родственник Талалаева? Физруки, блин. Мостовой не оскорбляет, а говорит правду»

Бывший футболист «Сельты» и сборной России Александр Мостовой ответил на критику тренера «Балтики» Юрия Нагайцева .

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