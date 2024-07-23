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День окружающей среды ´Окно в природу´.

День окружающей среды ´Окно в природу´.

В оздоровительном лагере прошёл тематический день окружающей среды ´Окно в природу´. Ребята, проходя квест-экотур ´Загадки родной природы´, в игровой и развлекательной форме закрепили свои знания об окружающей среде и, несомненно, получили новые.

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