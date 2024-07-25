Министр обороны России официально поздравил военнослужащих с освобождением Розовки и Песчаного

Министр обороны России Андрей Белоусов выразил свою искреннюю благодарность и поздравил российских военнослужащих с важными победами — освобождением населенных пунктов Розовка в Луганской Народной Республике (ЛНР) и Песчаное в Харьковской области.
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