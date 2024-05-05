Восстановление боксёра Бетербиева займёт не менее трёх месяцев

В команде чемпиона мира по версиям Всемирного боксёрского совета, Международной боксёрской федерации и Всемирной боксёрской организации в полутяжёлом весе Артура Бетербиева сообщили, что восстановление спортсмена после травмы займёт не менее трёх месяцев.
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