Восстановление боксёра Бетербиева займёт не менее трёх месяцев

В команде чемпиона мира по версиям Всемирного боксёрского совета, Международной боксёрской федерации и Всемирной боксёрской организации в полутяжёлом весе Артура Бетербиева сообщили, что восстановление спортсмена после травмы займёт не менее трёх месяцев.