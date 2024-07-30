Джокович разнес Надаля, Андреева и Медведев вылетели в миксте, Сайнс переходит в «Уильямс», Калафьори в «Арсенале», Сафиуллин в 1/8 финала ОИ, Серия А остается на «Матч ТВ» и другие новости

1. Россияне продолжают выступление на Олимпиаде в Париже. Теннисист Роман Сафиуллин вышел в 1/8 финала одиночного турнира.
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