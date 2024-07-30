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Не только о футболе

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Свежие комментарии

  • Максим Комаров
    «Мусолить» будешь ровно столько, сколько захочешь. Я реагирую на какую-то информацию по этой теме. Соболев, естествен...Джокович разнес Н...
  • КУАТ
    Сколько можно мусолить тему перехода Соболева? У него есть право выбрать себе работодателя. Пусть использует это прав...Джокович разнес Н...
  • Максим Комаров
    Не знаю, как относиться к такой информации. Если блогер не скрывается за псевдонимом, то, вроде как, отвечает за слов...Джокович разнес Н...

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Джокович разнес Надаля, Андреева и Медведев вылетели в миксте, Сайнс переходит в «Уильямс», Калафьори в «Арсенале», Сафиуллин в 1/8 финала ОИ, Серия А остается на «Матч ТВ» и другие новости

1. Россияне продолжают выступление на Олимпиаде в Париже. Теннисист Роман Сафиуллин вышел в 1/8 финала одиночного турнира.

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Комментарии
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Максим Комаров
Не знаю, как относиться к такой информации. Если блогер не скрывается за псевдонимом, то, вроде как, отвечает за слова? Итак: если считать такой вариант правдой, то как себе это представить?! Типа, Соболев звонит Александру Ивановичу и просится в Зенит? А тот говорит, типа, хз, подумать надо. С чего тогда Соболев решил, что он «уже в Зените»?! Если инфа - выдумка, то это ни что иное, как подлость. Потому что, и без такого компромата Соболева активно унижали в соцсетях. А теперь это выплеснется вообще, не пойми куда. И во что. К вопросу, о силе «художественного слова».
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7 час.
КУАТ
Сколько можно мусолить тему перехода Соболева? У него есть право выбрать себе работодателя. Пусть использует это право по своему усмотрению.
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2 час.
Максим Комаров
«Мусолить» будешь ровно столько, сколько захочешь. Я реагирую на какую-то информацию по этой теме. Соболев, естественно, пусть переходит, куда хочет, или не переходит. Пусть выбирает себе работодателя, если желание взаимно. Так то, он, возможно, РЕАЛ (Мадрид) бы выбрал.
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1 час.

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