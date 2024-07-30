Джокович разнес Надаля, Андреева и Медведев вылетели в миксте, Сайнс переходит в «Уильямс», Калафьори в «Арсенале», Сафиуллин в 1/8 финала ОИ, Серия А остается на «Матч ТВ» и другие новости

Максим Комаров

Не знаю, как относиться к такой информации. Если блогер не скрывается за псевдонимом, то, вроде как, отвечает за слова? Итак: если считать такой вариант правдой, то как себе это представить?! Типа, Соболев звонит Александру Ивановичу и просится в Зенит? А тот говорит, типа, хз, подумать надо. С чего тогда Соболев решил, что он «уже в Зените»?! Если инфа - выдумка, то это ни что иное, как подлость. Потому что, и без такого компромата Соболева активно унижали в соцсетях. А теперь это выплеснется вообще, не пойми куда. И во что. К вопросу, о силе «художественного слова».