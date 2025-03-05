Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 523 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Петров
    Ещё один "русский вопрос": "А судьи кто?" Чтобы залупаться на классиков надо быть им равным хотя бы. А кто такой сей ...Депутат Бурляев: ...
  • Evgeni Velesik
    Ей надо булок побольше!Телеведущая Сябит...
  • Валерий Чикунов
    Смерть Краины уже предрешена , а после любой диверсии только ускорит процесс . И трампу лучше не соваться в дела Евро...Политик Мольнар-Г...

Титов: плотина из санкций против России разрушится быстрее, чем строилась

Титов: плотина из санкций против России разрушится быстрее, чем строилась

Плотина из санкций стран Запада против России разрушится быстрее, чем она строилась, когда Москва и Вашингтон достигнут базовых договоренностей, заявил спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов, пишет агентство РИА Новости.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх