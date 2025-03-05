Титов: плотина из санкций против России разрушится быстрее, чем строилась

Плотина из санкций стран Запада против России разрушится быстрее, чем она строилась, когда Москва и Вашингтон достигнут базовых договоренностей, заявил спецпредставитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития, сопредседатель Российско-Китайского комитета дружбы, мира и развития Борис Титов, пишет агентство РИА Новости.