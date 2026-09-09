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Google to invest $15.1B in AI infrastructure in Finland

U.S. Internet behemoth Google announced plans Wednesday to invest at least $15.1 billion into artificial intelligence infrastructure in Finland .

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