Google to invest $15.1B in AI infrastructure in Finland

U.S. Internet behemoth Google announced plans Wednesday to invest at least $15.1 billion into artificial intelligence infrastructure in Finland .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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