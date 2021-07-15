БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Последнее русское предупреждение (выдержки/выводы из путинской статьи о русско - украинском единстве)

Последнее русское предупреждение (выдержки/выводы из путинской статьи о русско - украинском единстве)

«Ай да Путин, ай да Путин сын». Пока Зеленский, Парфенов и схожие "украинцы/русские" вновь откажут в единстве русскому и украинскому народам (вместо того, чтобы рассуждать о разнице между ашкенази и сефардами),  сами сделаем выводы из статьи ВВП.

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Саша Николаев
В 1654 году не было 404,территория -Войска Запорожского и Гетманщина,как и область от российской империй,никак не упоминалась 404..) Все вы-знаете,как государство 404 появилась в 1918 году,вот оные прибавление и были во вред(на моё).Согласен-было четкое ограбление и вопрос .как такое исправить по законам,Путин -неплохо это замутил в такое время ибо базу околпачивания от бандерлог надо вывернуть ,показать всю её лживость...

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