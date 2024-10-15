Феномен отрицательной селекции: как худшие становятся «лучшими»

Нередко мы удивляемся: как на высоких должностях оказываются люди, которые не отличаются умом, сообразительностью или морально-волевыми качествами? А здесь нет ничего странного: просто в действие в их случае вступил закон отрицательной селекции.
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