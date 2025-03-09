Как на самом деле появился женский праздник 8 марта

Вопреки общепринятому мнению, история Международного женского дня 8 Марта ведет свой отсчет вовсе не от инициативы немки Клары Цеткин, в 1910 году заявившей о необходимости учреждения такого праздника, – за 53 года до этого исторического выступления в Копенгагене на Второй международной социалистической женской конференции в Нью-Йорке 8 марта 1857 года состоялась массовая стачка женщин-швей, требовавших равноправия с мужчинами.