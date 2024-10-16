"ТКС Холдинг" закрепит статус развития в качестве технологической компании

Совет директоров "ТКС Холдинга" инициировал смену имени группы на "Т-Технологии". Вопрос будет обсуждаться акционерами 14 ноября на внеочередном общем собрании, говорится о официальном Тelegram-канале группы.
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