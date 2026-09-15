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Суд на Ямале ограничил свободу жителю Пуровского района за избиение супруги

Суд на Ямале ограничил свободу жителю Пуровского района за избиение супруги

В Пуровском районе суд приговорил 30-летнего ранее судимого местного жителя к семи месяцам ограничения свободы за побои супруги.

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