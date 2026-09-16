Путин обратится 16 сентября к россиянам по случаю выборов в Госдуму

РИА Новости/Михаил Метцель Президент России Владимир Путин выступит с традиционным телеобращением к россиянам по случаю предстоящих всеобщих парламентских выборов.
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