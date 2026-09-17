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Актер Стогниенко рассказал о съемках «Особенностей национальной кухни»

Актер Стогниенко рассказал о съемках «Особенностей национальной кухни»

Актер Михаил Стогниенко рассказал, что съемки «Особенностей национальной кухни» открыли ему новые места в знакомом Петербурге.

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