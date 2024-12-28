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Отдаст ли Зеленский приказ об отступлении из Курской области: Полковник сказал правду

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Комментарии
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ИМ
Ильдус Мамлеев
Не уже ли хохлы на столько бараны, что готовы умирать за Зе? Снялись с позиций и начали отступление, это может организовать любой лейтенант. Кто его остановит, Сырский приедет с ним разбираться? Чушь какая!
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23 час.

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