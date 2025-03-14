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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Чемпионат Германии. «Хоффенхайм» в гостях у «Санкт-Паули», «Бавария» и «Байер» проведут матчи в выходные

В субботу «Бавария» сыграет в гостях с «Унионом», «Боруссия» Дортмунд – с «РБ Лейпциг». В воскресенье «Байер» встретится на выезде с «Штутгартом».

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