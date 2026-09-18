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Zcash ETF от Grayscale планирует сплит в соотношении 3 к 1

Zcash ETF от Grayscale планирует сплит в соотношении 3 к 1

Zcash ETF от Grayscale готовится к сплиту акций в соотношении 3 к 1 менее чем через месяц после начала торгов.

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