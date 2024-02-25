Geely выпустила спортивную версию доступного седана Emgrand

Новая модель стала настоящим прорывом в мире гибридных седанов. Одним из ключевых преимуществ новой модели является применение гибридной силовой установки, которая делает автомобиль не только мощным, но и экологически чистым.
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