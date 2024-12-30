Вучич заявил о приезде в Сербию украинца, ранее снимавшего военные объекты

Президент Сербии Александр Вучич сообщил, что гражданин Украины, приехавший в страну во время текущих протестов вместе с группой молодых людей и девушек из Хорватии, был ранее задержан в Белграде за съемку военных объектов.
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