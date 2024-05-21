Главе ведомства будет представлен доклад о ходе расследования уголовного дела о нарушении жилищных прав граждан в Московской области

Жители пгт Большие Вязёмы Московской области в видеоообращении к Председателю СК России говорят об аварийном состоянии своего многоквартирного дома, в котором в мае 2024 года произошло очередное обрушение перекрытий.
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