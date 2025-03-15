Эта однушка в Петербурге вызвала спор: многим не нравится ремонт. А вам?

Квартира, в которую мы сегодня заглянем, находится в старом фонде Санкт-Петербурга Сначала я не придала значения этой квартире: показала своим подписчикам в Телеграме фотографии, но неожиданно для меня в комментариях разгорелся спор.
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