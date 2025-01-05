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«Брайтон» предложил 23 млн фунтов за защитника «Палмейраса» Рейса. 18-летний бразилец интересен «Реалу», «Арсеналу» и «Челси»

За 18-летнего бразильца «чайки» предложили около 23 млн фунтов, тогда как клуб из Сан-Паулу требует 25 млн.

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