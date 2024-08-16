Какие участки дорог перекрыли в Барнауле и как будет ходить общественный транспорт?

Речь идет о дорожных участках на улице 280-летия Барнаула и проспекте Ленина Схема движения общественного транспорта/мэрия Барнаула В Барнауле временно изменится схема движения автомобилей и общественного транспорта из-за работ на коммунальных сетях и трамвайном переезде.