Торговое представительство России откроет отделение в Харбине, КНР

Торговое представительство России готовится открыть новое отделение в Харбине, провинция Хэйлунцзян. Алексей Дахновский заявил, что это усилит поддержку экономических связей между Россией и Китаем через консультации и установление деловых контактов.
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