Эту девочку расстреляли вместе с отцом 30 октября 1937 года. Расстреляли ни за что, просто потому что - Трубецкая.
Трубецкие
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Эту девочку расстреляли вместе с отцом 30 октября 1937 года. Расстреляли ни за что, просто потому что - Трубецкая.
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