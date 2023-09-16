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Где смотреть АСА 163 Михаил Долгов — Рене Пессоа, во сколько начало прямой трансляции 22 сентября

Где смотреть АСА 163 Михаил Долгов — Рене Пессоа, во сколько начало прямой трансляции 22 сентября

Вечером 22 сентября 2023 года на арене «Falcon Arena» Минск, Беларусь пройдет турнир российской лиги по смешанным единоборствам ACA 163.

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