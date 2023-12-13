"Буду ли я соперником Путина решит народ России", - Явлинский напомнил про обещание

Politiki.net Спешу сообщить всем тем, кто оглядывался в поисках достойной кандидатуры способной заменить действующего президента России, невеселую новость - оппозиция не торопится с выдвижением своего кандидата.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии