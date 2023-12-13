Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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"Буду ли я соперником Путина решит народ России", - Явлинский напомнил про обещание

"Буду ли я соперником Путина решит народ России", - Явлинский напомнил про обещание

Politiki.net Спешу сообщить всем тем, кто оглядывался в поисках достойной кандидатуры способной заменить действующего президента России, невеселую новость - оппозиция не торопится с выдвижением своего кандидата.

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Комментарии
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Катерина
Все помнят  судьбу  Паши  Грудинина...  вот  и  не  торопятся.😀
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14 час.
t
tatyanadavydkina
Этот политический неудачник так еще и не успокоился?
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13 час.

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