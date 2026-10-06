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Нижегородская правда

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Генеральный секретарь ТПК Ким Чен Ын и партийное строительство в новую эпоху

Генеральный секретарь ТПК Ким Чен Ын и партийное строительство в новую эпоху

Если вглядываешься в список рабочих поездок Генерального секретаря ТПК Ким Чен Ына, то замечаешь один интересный факт: четырехкратное посещение одного и того же объекта.

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