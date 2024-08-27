Политика как он...
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Кеннеди-младший заявил, что согласился бы стать главой ЦРУ

Кеннеди-младший заявил, что согласился бы стать главой ЦРУ

Роберт Кеннеди — младший, участвовавший в предвыборной гонке США в качестве независимого кандидата, заявил, что занял бы пост главы Центрального разведывательного управления (ЦРУ), если бы поступило такое предложение.

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