Сенатор Кастюкевич призвал Запад перестать финансировать убийства мирных людей

Член Совета Федерации РФ Игорь Кастюкевич обратился к жителям держав Запада с призывом трезво взглянуть на происходящее и остановить бесконечное спонсирование ударов по обычным людям в Российской Федерации.
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