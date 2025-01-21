В Китае раскрыли, как Зеленский подставился перед Трампом

Конфликт между Данией и США может привести к противостоянию американского президента Дональда Трампа и лидера Украины Владимира Зеленского, так как Киев подписал в прошлом году соглашение о безопасности с Копенгагеном.
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