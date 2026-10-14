В американском штате Флорида Джеймсу Робертсону ввели смертельную инъекцию за убийство сокамерника. Об исполнении приговора сообщил местный департамент исправительных учреждений.
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