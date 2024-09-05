Уничтожены две единицы техники: мэр Новороссийска сообщил об отражении атаки безэкипажных катеров ВСУ

В ночь на 5 сентября в Новороссийске действовал сигнал атаки безэкипажных катеров. Мэр города Андрей Кравченко просил жителей первой береговой линии не выходить на улицу и «находиться в помещении без стёкол».
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