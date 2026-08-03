В филиале "Яковлева" оценили возможности по выпуску SJ-100 в новой модификации

КОМСОМОЛЬСК-НА-АМУРЕ, /Хабаровский край/. 3 августа. / ТАСС/. Филиал ПАО "Яковлев" - "Региональные самолеты" в Хабаровской области способен производить самолеты SJ-100 в новой модификации в том же количестве, что и в старой модификации.
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