Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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США хитры, но сражение за Арктику выиграет Россия

США хитры, но сражение за Арктику выиграет Россия

По поводу попыток США присвоить себе кусок Арктики. На первый взгляд, кажется, будто США действуют исключительно грубой силой: взяли и дорисовали карту, даже не пытаясь обратиться в Комиссию ООН по морскому праву, чтобы обосновать свои притязания на арктические территории.

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