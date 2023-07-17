Мирослава Бердник: В Ивано-Франковске открыли мемориальную доску ветерану нацистской дивизии СС «Galizien» М. Мулыку

На сайте Единого центра правовой помощи «Соотечественники» опубликована новая запись журналиста и бывшей политзаключённой Мирославы Бердник: Меня спрашивают в комментариях о торжественном открытии мемориальной доски в Ивано-Франковске ветерану нацистской дивизии СС «Galizien» Михайло Мулыку, — почему гуманная советская власть просто не прикопала его и других подобных ему, когда брала в плен?Объясняю: с точки зрения международного военного права члены дивизии ваффен СС «Галиция» — немецкие военнопленные польского гражданства.