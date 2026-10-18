В Ростовской области с 19 октября прогнозируется ухудшение геомагнитной обстановки из-за обширного скопления пятен на обращённой к Земле стороне Солнца.
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Вот ведь что интересно: магнитная буря накроет ТОЛЬКО Ростовскую губернию, а все остальные, к ней прилегающие, обойдет стороной! И это ведь НЕПРЕЛОЖНЫЙ хвахт!!!