В Москве скончался ребенок после домашнего лечения парацетамолом

Двухлетний ребенок из Бурятии, доставленный в Москву с осложнениями от большой дозы парацетамола не выжил, уточняется, что врачи приложили все усилия, информирует Минздрав Республики Бурятия в своем Telegram-канале.
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