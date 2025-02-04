Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

💔🕯️ 04.02.2024г, исполняется ровно два года, как погиб на СВО, наш самый любимый и дорогой сыночек, брат, внук, племянник и крестник, Апряткин Алексей Русланович.
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💔🕯️ 04.02.2024г, исполняется ровно два года, как погиб на СВО, наш самый любимый и дорогой сыночек, брат, внук, племянник и крестник, Апряткин Алексей Русланович.