На Олимпиаде-2028 из современного пятиборья уберут конный спорт, его заменят на полосу препятствий

Исполком МОК в Мумбаи утвердил обязательное условие сохранения современного пятиборья на Олимпиадах. Начиная с Игр 2028 года в Лос-Анджелесе вместо соревнований в конном конкуре в программу пятиборья войдет прохождение на время так называемой полосы препятствий из стен, балок, колец и т.
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