На Олимпиаде-2028 из современного пятиборья уберут конный спорт, его заменят на полосу препятствий

Исполком МОК в Мумбаи утвердил обязательное условие сохранения современного пятиборья на Олимпиадах. Начиная с Игр 2028 года в Лос-Анджелесе вместо соревнований в конном конкуре в программу пятиборья войдет прохождение на время так называемой полосы препятствий из стен, балок, колец и т.