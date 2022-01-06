Daily Mail (Великобритания): Владимир Путин отправляет войска в Казахстан

Россия прошлой ночью направила миротворческие силы в соседний Казахстан Это произошло после того, как вспыхнули бурные протесты на фоне роста цен на топливо Протестующие подожгли мэрию и сожгли несколько автомобилей на улице Казахстанские официальные лица заявили, что в ходе беспорядков были убиты восемь полицейских Но Министерство внутренних дел Казахстана не обнародовало данные о жертвах среди гражданского населения Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республику Казахстан для подавления протестов, разразившихся из-за повышения цен на топливо.