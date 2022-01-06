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Daily Mail (Великобритания): Владимир Путин отправляет войска в Казахстан

Daily Mail (Великобритания): Владимир Путин отправляет войска в Казахстан

Россия прошлой ночью направила миротворческие силы в соседний Казахстан Это произошло после того, как вспыхнули бурные протесты на фоне роста цен на топливо Протестующие подожгли мэрию и сожгли несколько автомобилей на улице Казахстанские официальные лица заявили, что в ходе беспорядков были убиты восемь полицейских Но Министерство внутренних дел Казахстана не обнародовало данные о жертвах среди гражданского населения    Совет коллективной безопасности ОДКБ принял решение направить Коллективные миротворческие силы ОДКБ в Республику Казахстан для подавления протестов, разразившихся из-за повышения цен на топливо.

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