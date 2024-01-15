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Закон, порядок, государство

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Прохождение комплекса неблагоприятных погодных явлений на особом контроле МЧС России

Прохождение комплекса неблагоприятных погодных явлений на особом контроле МЧС России

В МЧС России состоялось еженедельное селекторное совещание под руководством заместителя Министра Виктора Яцуценко, где обсудили оперативную обстановку за прошедшую неделю и определили задачи на текущий период.

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